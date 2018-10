Een speciaal cadeau woensdag voor Queen Elizabeth van Groot-Brittannië. Ze kreeg van Koning Willem-Alexander een beeld van een Fries paard. Het Nederlandse Koninklijke paar is in Engeland voor een officieel staatsbezoek. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Marja Smits uit De Wilp, die zeer verrast was toen ze het koninklijke verzoek kreeg...