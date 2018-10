FNP: Fryslân moet meer zeggenschap krijgen binnen het koninkrijk

Fryslân moet verregaande zeggenschap krijgen op verschillende gebieden: behalve Defensie en Buitenlandse Zaken. Dat zei FNP vanmiddag op een persconferentie in Dokkum, waar de partij haar toekomstvisie presenteerde. Volgens de visie krijgt Fryslân een 'bijzondere plek binnen het Koninkrij', te vergelijken met de situatie van Wales in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Tirol in Italië. Regio's met duidelijk meer zeggenschap in hun lidstaten. Volgens FNP is het grootste voordeel van het plan dat het voor Fryslân meer werkgelegenheid oplevert.