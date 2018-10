Bijzonder huwelijksaanzoek bij de Strontrace: "We zijn één met het skûtsje"

Gelukkig genoeg voor schoonvader was hij er dit jaar ook weer bij, en kon hij dus uiteindelijk het aanzoek meemaken. "Karin was al wat verbaasd dat haar vader weer bij de finish aanwezig was", lacht Bas.

Het antwoord

De aanstaande bruidegom had tegen zijn vriendin gezegd dat de wedstrijd zeer belangrijk voor hem was, en dat hij dus wel verwachtte dat zij bij de finish aanwezig zou zijn. Toch had hij even een angstig moment. "Ik zag haar eerst niet staan!" Maar gelukkig was ze er wel, en stond ze op de steiger.

En het belangrijkste, ze heeft ja gezegd! Ook al heeft Bas er zelf niet zoveel van meegekregen. "Het was niet goed te horen, maar ik heb begrepen dat het ja was. Dat was ook wel uit de emoties op te maken!"

De trouwdatum is nog niet bekend, het stel wil eerst bijkomen en dan plannen maken.