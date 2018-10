Tentoonstelling 'Geraakt' in Earnewâld maakt veel los

Het was de laatste vlucht van Lancaster R5682 in september 1942. De zeven bemanningsleden stortten neer in de Oude Venen bij Earnewâld. Drie bemanningsleden kwamen om. Vorig jaar is het wrak eindelijk geborgen en in april is de tentoonstelling geopend.

"Dat we nu al zoveel bezoekers hebben, is ver boven verwachting," vertelt Klaas Hoekstra, projectleider. "We hadden gerekend op 10.000 bezoekers over het hele jaar, maar we zijn sinds april open en zitten daar dus nu al op."