Terschelling probeert met graafmachines van watercrassula af te komen

Het is een groot karwei. "Er wordt vier hectare afgegraven en in een depot in een duin hoog en droog opgeborgen." Over een aantal weken hoopt hij dat de natuur zich weer kan herstellen. "Ik ben er niet trots op hoe het er nu uitziet, maar het moet."

Het is ook een secuur karwei. Met het afgegraven materiaal mag niet worden geknoeid. "De bakken mogen niet te vol, het gaat erom dat we schoon werken. Er mag geen stukje watercrassula achterblijven."

Na dit stuk zullen ook andere gebieden op het eiland worden afgegraven.