Vrouwen steken in Leeuwarden autobanden van bezorger lek

De eigenaar betrapte beide vrouwen op de daad en kon een van hen zelfs vasthouden. De politie kon de tweede verdachte even later in de buurt aanhouden. De vrouwen zitten vast voor verder onderzoek.

Drugshandel

De politie heeft dinsdag twee Leeuwarders aangehouden op verdenking van drugshandel. Het gaat om een 19-jarige en een 53-jarige man. De politie controleerde de klachten over drugshandel in de Vredeman de Vriesstraat. De politie onderzoekt de zaak.

Pepperspray

De politie in Leeuwarden heeft dinsdag een 32-jarige man aangehouden, die in een huis zat waar hij niet langer mocht komen. De man wou de woning niet verlaten. Uit onderzoek bleek dat het om een buitenlandse man ging, die het land moest worden uitgezet. Hij is om die reden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. De man verzette zich zo hevig tegen zijn aanhouding, dat de politie pepperspray moest gebruiken.