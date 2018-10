René van der Weij vertrekt bij VV Buitenpost

Kampioen

VV Buitenpost had in het seizoen 2016/2017 een topjaar en trainer René van der Weij bleek de jonge spelersgroep nog beter te kunnen maken. In het seizoen 2017/2018 schreef Buitenpost geschiedenis door kampioen te worden in de eerste klasse E. De Blauwtjes staan op dit moment op een veilige 12e plaats in de hoofdklasse B.