Wat zijn de trends dit jaar in het kerstpakket?

"In januari doen we de inkoop, we gaan naar twee, drie beurzen in Duitsland en Nederland. Dat zijn beurzen die alleen gericht zijn op kerstinkopen," vertelt Aline de Haan van Yokado. "In maart en april komen de goederen binnen, die we hebben besteld. Dat gaat niet alleen om food, maar ook om non-food."

Trends: wonen en duurzaamheid

"Het traditionele pakket met eten voor de hele dag doet het nog altijd goed, met artikelen als thee, beschuit, pastei, wijn en chips. Maar dit jaar is duurzaamheid ook populair, met gerecyclede producten. Vooral gemeenten kiezen daarvoor. Bij kerst hoort licht, en dat zijn niet alleen maar kaarsjes, maar tegenwoordig zie je ook lampen voorbijkomen. Woonartikelen zijn echt een trend in het kerstpakket."