Restaurant Liuwherne sluit: "Teveel horecagelegenheden in Leeuwarden"

Culturele Hoofdstad is een prachtig jaar, maar met de komst van vijftien nieuwe horecagelegenheden in het afgelopen jaar, is het voor de bestaande horecagelegenheden niet gemakkelijk geworden", vertelt eigenaar Wieke Arjaans van Liuwherne.

Aanbod is te groot

"Het was een lastig besluit, we stoppen op het hoogtepunt. We maken ons zorgen. Er zijn gewoon teveel restaurants. Tien jaar geleden kenden we elkaar allemaal. Er is in Fryslân geen bourgondische cultuur, in de weekenden komen de mensen wel, maar door de week is het niet vol. Dat horen we ook van collega's, het aanbod is te groot. Ook in de omliggende dorpen komen wereldrestaurants, de markt is verzadigd. Mensen kunnen maar één keer kiezen en gaan dan liever naar een nieuw restaurant."

Het restaurant maakte twee jaar geleden nog een doorstart, maar heeft het volgens eigen zeggen niet gemakkelijk gehad met de extra regelgeving, het rookbeleid en de komst van meerdere horecagelegenheden. "Het maakt ons onrustig...", schrijven de eigenaren van het restaurant op Facebook. "We moeten eigenlijk investeren, maar dat durven we niet meer aan," licht Arjaans toe.