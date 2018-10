Bas Krom met "De Verwisseling" wint de Strontrace weer

Het was al duidelijk dat Bas Krom als eerste zou aankomen. "Hij heeft een goed team en het schip goed voor elkaar," zegt Age Veldboom. In 2014, 2015 en 2017 kwam hij ook al als eerste aan.

Tweede zal aankomen de Zes Gebroeders uit Makkum, dat schip was net voor zevenen al bij Stavoren.

De schepen zijn maandag vertrokken uit Workum. Zonder motor steken ze het IJsselmeer over en zeilen weer terug naar Workum.

Het was volgens Age Veldboom wel een pittige wedstrijd dit jaar, met harde wind en regen. "Met name de tweede nacht zonder slaap is zwaar. Dan kun je weleens hallucinaties krijgen, dan zie je wat lichten en denk je s dat Urk?"