Otterloop Earnewâld gaat niet door vanwege tekort aan verkeersregelaars

Het doel van de eerste Otterloop is om door persoonlijke sponsoring geld op te halen om het laatste grote probleem van de otter op te lossen: de verdrinkingsdood in visfuiken.

De Otterloop zou plaatsvinden op 28 oktober. De loop wordt georganiseerd door de stichting Vrienden van de Otter in samenwerking met SportsDrachten, It Fryske Gea en Camping It Wiid. Deelnemers konden een sponsor-hardloopwedstrijd doen of een wandeltocht in Nationaal Park De Alde Feanen.