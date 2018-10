Smallingerland staat open voor woonwagens bij Drachtstercompagnie

"Dit valt ons rauw op het dak"

De woordvoerders van de woonwagenbewoners in Smallingerland reageren zeer kritisch op de brief van de gemeente. "Dit valt ons rauw op het dak", zegt woordvoerder Antonio Corpier van de actievoerende woonwagenbewoners. "Het is mooi dat er nu te praten valt over Drachtster Compagnie, maar daarnaast hebben we ook een goede locatie in Drachten zelf nodig. Vrijburgh was de favoriet van onze gemeenschap."

"Dit is discriminerend"

Annie Mirosch is actief bij de landelijke belangenorganisatie Travellers United. Ze noemt de brief van de gemeente Smallingerland 'discriminerend'. "Er wordt weer zonder ons over ons besloten. De gemeente vindt huizen belangrijker dan staanplaatsen voor woonwagens. Waar slaat dat op? Als je dat leest voel je je weer minder, alleen omdat je een andere identiteit hebt." Corpier zegt dat de gemeenschap zich nu voorbereidt op aanvullende acties.