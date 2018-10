Duizend euro steun voor Friese bands die naar het buitenland willen

In 2018 en 2019 kunnen tientallen ondernemende Friese popacts hulp krijgen bij het opstarten van hun buitenlandse carrière. Er kan bijvoorbeeld een bus van worden gehuurd of vliegtickets van worden betaald. Het grootste belang van Friesland Pop Toursupport is om de mogelijkheid te bieden aan Friese popartiesten om in het buitenland te werken aan een toekomstperspectief dat steeds meer in Europa en de rest van de wereld ligt.