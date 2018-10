Meer dan driehonderd kinderen van buitenschoolse opvangen in Fryslân rolden dinsdag met ballen voor een rookvrije generatie. Groepjes kinderen liepen met een grote oranje bal met daarop de tekst 'STOP' van de buitenschoolse opvang naar een prominente plaats. Er waren vier verschillende routes in heel Fryslân. Een daarvan was in Damwâld.