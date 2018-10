Café De Witte Kat in Sneek komt in verzet tegen intrekken vergunning

Barmannen opgepakt

Uitbater Michel Mok werd in december vorig jaar aangesproken door de politie. In de wandelgangen was te horen dat er drugs werden verhandeld in zijn café. Mok zag dat niet als een officiële waarschuwing, maar sprak een dag later wel met het personeel. Na de waarschuwing veranderde er volgens de gemeente niets. Maatregelen werden niet genomen, zegt de gemeente. De politie pakte in juni twee barmannen op en de kroeg ging dicht.

Pakketjes met poeder

Uit het politieonderzoek blijkt dat een barman pakketjes met poeder aan klanten overhandigde. Een tweede barman had drugs in zijn portemonnee. Mok ontkent dat en zegt dat hij niets met drugs in zijn kroeg te maken heeft. "Ik was er juist scherp op. Ik vond wel eens wikkels op het toilet en een week voor de aanhouding verwijderde ik nog een bezoeker vanwege drugsgebruik. Ik heb altijd accuraat gehandeld", zegt Mok.

Sluiting is een ramp, zegt de uitbater

De gemeente Súdwest-Fryslân trekt de vergunning in omdat aannemelijk is gemaakt dat in De Witte Kat drugs werden verhandeld. "Een desastreuze beslissing", zegt advocaat Laurens Klein die Mok bijstaat. "De sluiting was al een straf, het intrekken van de vergunning doet dit horecabedrijf ook nog eens de das om", zegt Kleine. De rechter doet woensdag uitspraak.