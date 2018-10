Chinezen kijken hoe Friezen recreatie, toerisme, sport, cultuur en onderwijs regelen

Gedeputeerde Klaas Kielstra heeft dinsdag een delegatie op bezoek in het Waddencentrum op de Afsluitdijk en in het Princessehof in Leeuwarden. Kielstra is eerder op bezoek geweest in Harbin, de hoofdstad van de provincie Heilongjiang. Daar werd toen gesproken over economische samenwerking in recreatie en toerisme, sport, cultuur en onderwijs.