Asbest: saneren of het huis plat?

Criminelen

In 2002 hebben Hiltje en Adryan het caravanstallingsbedrijf aan de Kloosterweg overgenomen van Hiltje haar ouders. "Als we dit wisten, hadden we het denk ik niet gekocht",, zegt ze. Het asbestdak ligt al sinds eind jaren '60 op de loodsen. "Het is toch raar dat in de tijd van de bouw asbestdaken verplicht waren en nu lijkt het bijna alsof we criminelen zijn."

Onmogelijk

Een deel van de loodsen is al gesaneerd, maar wanneer alles gedaan moet worden, is dat voor het stel niet te betalen. "Zoveel levert het stallen van caravans niet op. Zonder een goede subsidieregeling is dit voor ons onmogelijk. Langer wachten is ook geen optie meer. We moeten nu een keuze maken", zegt Hiltje.