Oudega Smallingerland krijgt in 2022 een brandweerkazerne

Het bestuur van Brandweer Fryslân, onder meer de Friese burgemeesters, moet in november nog stemmen over het plan. Bij de kazerne moet op zijn minst één tankautospuit klaarstaan en worden bemand door minimaal zestien personen. Toch zijn er veel meer vrijwilligers nodig.

42 aanmeldingen

Veiligheidsregio Fryslân had als eis dat er in het dorp op zijn minst veertig mensen zich moesten opgeven als 'kandidaat-vrijwilliger'. In totaal hebben zich inmiddels 42 personen opgegeven. Die moeten een lang traject in om uiteindelijk op de post als brandweerman aan de slag te gaan.

Zo moeten ze bijvoorbeeld een speciale keuring doen en een VOG krijgen. Als dat positief is, krijgen de potentiële brandweerlieden in het voorjaar van 2019 een opleiding tot vrijwilliger en moeten ze daar in 2021 klaar mee zijn. De schep voor de nieuwe brandweerkazerne moet dan eind 2019 in de grond kunnen.