Politie houdt inwoner Lemmer aan na dodelijk ongeluk

De man die maandagavond bij het ongeluk om het leven kwam, was een inwoner van Fryslân. Dat heeft de politie van Flevoland bekendgemaakt. Waar de man precies vandaan komt, wil de politie niet zeggen.

Na de melding over het ongeluk trof de politie een brandende auto aan in de berm. In die auto zat de inwoner van Lemmer. Ook stond er een auto in de midddenberm. Daar zat het andere slachtoffer in. Die man overleed ter plekke.

Politie roept getuigen op

De politie weet nog niet wat de oorzaak van het ongeluk was. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Datzelfde geldt voor mensen die de betrokken auto's hebben zien rijden. Het gaat om een zwarte Opel Astra Hatchback en een grijze Volvo V70.