Fabrikant heeft kapotte museumlift uit elkaar, maar raadt naar oorzaak

De fabrikant heeft om die reden in de eigen fabriek een testomgeving met de lift nagebouwd. Door daar tests te doen, proberen ze te achterhalen wat er met de lift aan de hand is. De lift was speciaal voor de nieuwe topattractie OnderWaterSafari aangelegd. Al snel bleek dat de lift schokt en dat gaf een angstig gevoel bij de gebruikers.

Grote teleurstelling

De directie heeft de lift onmiddellijk gesloten, met als gevolg dat de nieuwe attractie, waar bijna twee jaar aan is gebouwd, niet te bereiken is. De teleurstelling bij het museum is groot. Ze kunnen volgens directeur Tom van Slooten wel merken dat het deze herfstvakantie minder druk is dan in andere jaren. Toch komen er volgens hem wel veel kinderen op de attractie Potatoes Go Wild af.