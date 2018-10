'Treinsurfers' van dak trein gehaald op station Buitenpost

Een getuige waarschuwde de politie. Toen die aankwam bij het station van Buitenpost stonden de twee mannen al op het perron onder begeleiding van personeel van Arriva. De politie heeft proces-verbaal tegen het tweetal opgemaakt voor het overtreden van de Spoorwegwet.

"Vrijwel nooit"

Volgens een woordvoerder van de politie worden er niet vaak 'treinsurfers' in Fryslân van de trein gehaald. "Het zal best vaker gebeuren, maar in Fryslân heb ik het vrijwel nooit meegemaakt."