Provincie steunt verbouwing stadhuis Bolsward met miljoenen euro's

De provincie steunt de verbouwing van het monumentale stadhuis in Bolsward met drie miljoen euro. In het gebouw komen het Historisch Centrum Westergo, de bibliotheek, musea en de archieven van de voormalige gemeente Súdwest-Fryslân. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2011 is gezocht naar een nieuwe bestemming van het rijksmonument.