Fryslân loopt nog achter met actie 'BuurtAED'

Er zijn in Fryslân wel maar dan veertien AED's te vinden, maar er is vaak meer voor nodig om een volledig dekkend netwerk te krijgen.

Tzummarum

Tzummarum is een van de plaatsen die wel meedoet aan de actie 'BuurtAED'. Sinds 2010 is het reanimatienetwerk Tzummarum/Furdgum in het leven geroepen. Met vier AED's en zo'n 45 burgerhulpverleners is er al veel aandacht voor. Toch is er nog een AED nodig om het netwerk dekkend te krijgen. Een nieuw exemplaar kost 2.475 euro en met behulp van de actie 'BuurtAED' is dat geld nu binnengehaald.

Steun van jeugdclub

De jeugdclub van de PKN-gemeente Tzummarum/Furdgum heeft 500 euro gedoneerd. Het geld is opgehaald met de oud ijzer-actie in april. Dat bedrag hebben de jongeren aan de nieuwe AED in het dorp geschonken.