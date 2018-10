Schiermonnikoog naar Groningen? "Toen ik dat las, moest ik lachen"

Op Schiermonnikoog wijzen ze het voorstel van de partij, genoemd naar fusiegemeente Het Hogeland die vanaf 1 januari officieel bestaat, unaniem af. "Toen ik dat las, moest ik erom lachen", zegt Klaas Kruiger van Samen voor Schiermonnikoog bij RTV Noord. "Schiermonnikoog is Fries. Zo was het en zo moet het blijven", is de reactie van Harry Ab van Ons Belang.

Ook Ilja Zonneveld van Schiermonnikoogs Belang ziet geen voordelen. Hij wijst naar de handelsroutes die boven het eiland liggen. "De gemeente hoort nu bij één veiligheidsregio. Vanwege calamiteiten als een olieramp is het praktischer om het eiland onverdeeld te laten."

Discussie leeft amper

Volgens de drie partijen leeft de discussie ook amper onder de eilandbewoners. "Het oosten van het eiland bestaat vooral uit natuur. Als het om een dorp ging, was het misschien anders", denkt Ab. "Van de bewoners is ongeveer zestig procent Fries en veertig procent Gronings. Dan was er misschien wel een discussie geweest."

De vraag of Schiermonnikoog niet beter bij Groningen kan horen, komt vaker voorbij. Oorzaak is dat het eiland door aangroei van zand, naar het oosten opschuift. Daardoor komt het meer op Groninger grondgebied te liggen. Door zo nu en dan een provinciale grenscorrectie toe te passen, blijft het eiland in Fryslân.