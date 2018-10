Gezondheidscentrum in Franeker test kinderen op vergroeiing in rug

Gezondheidscentrum Het Want in Franeker begint dinsdag met het screenen van kinderen op scoliose. Scoliose is een verkromming aan de ruggengraat en wordt sinds een aantal jaar niet meer getest bij basisschoolkinderen uit groep 7. Het gezondheidscentrum vindt het belangrijk dat de kinderen wel worden getest, omdat de aandoening op steeds latere leeftijd wordt ontdekt.