CBR: Friezen zijn goede automobilisten, aantal ingrepen bij rijexamen hier het laagste

In de provincies Fryslân en Groningen ligt het percentage ingrepen het laagste van heel Nederland. Bij 0,1 procent van de examens wordt hier ingegrepen door een examinator. In de provincie Noord-Holland ligt het percentage het hoogste met 1,2 procent.

Langere wachttijd na afgebroken rij-examen

In de eerste negen maanden van het jaar 2018 werden in totaal 1.679 autopraktijkexamens afgebroken omdat de kandidaat een direct gevaar vormde voor zichzelf of haarzelf, voor de meerijdende instructeur, de examinator of het andere verkeer. het CBR verwacht dat zo'n kandidaat minimaal zes weken nodig heeft om het gedrag aan te leren dat het CBR wil hebben.

Examenkandidaten waarbij wordt ingegrepen, krijgen met ingang van 29 oktober dan ook een langere wachttijd totdat ze weer examen mogen doen, meldt het CBR.