Bevers pleit voor inzet raadsenquête wanneer onduidelijk over Cambuurstadion aanhoudt

ROC De Friese Poort maakte vrijdag bekend niet meer mee te doen aan het project. De school zegt dat de wethouders Douwstra en Deinum toezeggingen hebben gedaan over het betalen van de huur in de jaren dat ROC Friese Poort de tijd moet overbruggen totdat het stadion klaar is. De wethouders ontkennen dat.

Volgende week krijgt de gemeenteraad een zogenaamd 'feitenrelaas'. Daar staat in beschreven hoe de onderhandelingen zijn verlopen. Als dit relaas de raad niet kan overtuigen, moet er volgens Bevers een raadsenquête komen. Dat zware middel - vergelijkbaar met een parlementaire enquête - wordt bijna nooit gebruikt. Alleen bij de nieuwbouw van De Lawei in Drachten is ook zo'n enquête gehouden.