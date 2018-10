Pachters en landeigenaren vechten doorsteek zomerdijk aan vanwege gevaar voor overstroming

De uitvoerders van het project zijn Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. Het gemaal Vijfhuizen is bedoeld voor een betere afvoer van overbodig water bij zware regenval. Daarnaast zorgt het gemaal voor de overgang van zoet naar zout water, waardoor bepaalde vissoorten uit de zee toegang krijgen naar het binnenwater.

Het Wetterskip en It Fryske Gea vinden dat er genoeg onderzocht is en dat de doorsteek veilig is. "Voor dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het waterschap en It Fryske Gea, is uitgegaan van verkeerde meetgegevens", zegt de advocaat van de pachters en de landeigenaren. "De metingen kloppen dan ook niet, waardoor de aanleg niet goed is gebeurd", zegt ze.

De verbinding met de zee zou vorige woensdag al gedaan zijn. Dat is nu, in afwachting van de uitspraak van de rechter, uitgesteld. De grondgebruikers eisen een verbod op het doorsteken van de Lontkade tot en met tenminste 1 oktober 2019. In die tijd moet worden onderzocht wanneer de doorsteek wel veilig kan worden gedaan. Dat moet een onafhankelijk onderzoek zijn.