Verwarring over naam: Noordelijk Belastingkantoor gaat alleen over waterschapsbelasting

In de zomer werden ook al 65.000 belastingherinneringen gestuurd en dat zorgde toen voor veel vragen. Het kantoor werd platgebeld door duizenden mensen die vragen hadden over de herinnering of die het er niet mee eens waren. Er is nu extra personeel ingezet om de stroom reacties te verwerken. Extra telefoonlijnen, extra balies en uitbreiding van de online-dienst moeten zorgen voor een betere service.