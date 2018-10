Leeuwarder schrijft nummers voor Kinderen voor Kinderen: "Ik doe een vreugdesprongetje"

Hoe bijzonder is dit voor jou?

Ik vind het hartstikke bijzonder om maar liefst drie liedjes op het nieuwe Kinderen voor Kinderen-album te hebben.

Wij noemen een paar nummers, te beginnen met 'Iedereen heeft talent'

Deze heb ik helemaal alleen geschreven. De andere twee liedjes heb ik samen geschreven. Wij kregen een briefing van het team van Kinderen voor Kinderen. Twee songs waren uitgelicht en dit was er een van. Ze hebben ook een podium voor talentontwikkeling. Daarvan zijn er twee seizoenen op tv geweest. Het Okidopodium.

Als je blokfluit kunt spelen, drummen of dansen of wat dan ook, kortom, als je iets artistieks kan, mag je dat daar laten zien. In het kader van dat podium zochten ze liedje dat gaat over dat iedereen talent heeft. Toen heb ik de titel letterlijk overgenomen en er ontstond een melodie bij. De coupletten kwamen vanzelf.

Ik kan niet uitleggen hoe dat precies gaat met het schrijven van een liedje. Daar is geen kookboek voor.

Dan lever je dat in en dan? Is dat niet spannend?

Dan wordt het duimen draaien en hopen dat er positief geluid terug komt. Ik heb er nu ervaring mee met vier liedjes voor Kinderen voor Kinderen. Vorig jaar eentje.

Dat was Haai Alarm?

Inderdaad. Die gaat volgens mij richting de 10 miljoen views op YouTube.

Dat zijn aantallen zeg, daar droom je van of niet?

Dat is waanzinnig. Dat had ik helemaal niet in de gaten. Zowel aan dit laatste album, als ook aan het album Haai Alarm van vorig jaar is meegeschreven door twee Friezen. Jasper Kuiper heeft ook meegedaan. Daar heb ik ook voor dit album een liedje mee gemaakt, net zoals het vorige album. Haai Alarm heb ik ook samen met hem aan geschreven. Hij komt ook uit Leeuwarden.

Jasper zit eigenlijk in de dance. Hij belde mij op en zei: "Ik heb een pitch voor een Nederlandstalig liedje. Moest een beetje kindermuziek zijn. Dat is niet mijn ding, maar ik vind het wel leuk. Jij schrijft veel Nederlandstalige liedjes. Lijkt jou dat leuk?" Dat bleek dus Kinderen voor Kinderen te zijn.

Wij dachten dat er een album over de haai kwam. Ha ha ha. Dus ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Dus wij gingen een liedje over de haai schrijven. Dat werd de single die samen met Zapp voor het Wereld Natuurfonds als goede doel uitgebracht is. Dit jaar was het goede doel de tijger en vorig jaar was dat dus de haai.

En toen hadden we binnen twee weken reactie terug met "Dit is fantastisch, dit wordt hem". Dat was erg leuk. Voor dit album zat er wel eens een maand of anderhalve maand tussen dat ik reactie kreeg op een song die ik had ingeleverd. Eentje vonden ze niet tof, maar drie andere liedjes vonden ze helemaal te gek. Dan doe ik een klein vreugdesprongetje.

Die zijn op dat gouden album gekomen. Ik heb de andere twee ook nog, als eerste 'Red de bij'. Alweer een dier.

Dat was leuk, want er moest snel een liedje komen. Mijn muziekuitgever stuurde mij naar Tjeerd Oosterhuis. Dat is zeg maar de grote baas van Kinderen van Kinderen. Leuke, toffe en enthousiaste man om mee te werken. Hij zei: "Ik heb een liedje, laten we eens gaan zitten. Want er zit wat druk op. Het is voor Kinderen voor Kinderen. Zullen we hem samen schrijven?"

Dus dat hebben we gedaan. Dat werd 'Red de bij'. Nog geen vier weken later zag ik het eindresultaat in een toffe videoclip. Dan zie je dertig of veertig kinderen een dansje doen op een liedje dat op een paar vierkante meter is bedacht. Tof om je werk als schrijver uiteindelijk zo terug te zien.

En dan het laatste nummer: Wat maakt het uit?

Die heb ik vorig jaar november, december samen met Jasper Kuipers geschreven. Plus nog een songwriter uit Amsterdam, Ricardo. Het was een mediumtempo-liedje. Tjeerd belde en zei: "Volgens mij moeten we het tweemaal zo snel doen. Dan wordt het lekker hysterisch en lekker energiek." Dan zie je dat zo'n liedje in een proces komt en dit het eindresultaat.

Derde liedje op dit album. Waar ga je volgend jaar voor?

Ik heb de lat best wel hoog gelegd voor mezelf. Als ik volgend jaar één liedje op het album heb, ben ik weer net zo blij. Als het er vier worden, is het helemaal waanzinnig. Ik schrijf altijd wat er op dat moment in me opkomt. Hoe het uitpakt, zien we wel.