Sportoverzicht: Twee sportlegendes in de schijnwerpers

Vandaag over:

* De Zweedse Marcus Allbäck was vorig weekeinde eventjes terug bij zijn oude club SC Heerenveen om terug te kijken op de legendarische wedstrijd Heerenveen-Ajax.

* Trainer Marcel Olde Riekerink van SC Heerenveen over de wedstrijd Heerenveen-Ajax die eindigde in een 4-0 verlies voor Heerenveen.

* Trainer Tieme Klompe van Harkemase Boys over Marco van Basten die vorig weekeinde zomaar ineens in de kleedkamers stond van de Boys, bij de uitwedstrijd tegen de amateurs van Ajax.

* Dit weekeinde was in Fryslân de finale van het EK korfbal. Nederland pakte de titel en mag zich dus Europees kampioen noemen. De Friese speler Erwin Zwart is zwaar teleurgesteld dat hij niet in de basis mocht spelen.

* Dit weekeinde was ook de openingswedstrijd van de KPN Marathon Cup op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.