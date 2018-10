Wedstriid fan de wike: boksgala van Leeuwarder boksvereniging Frisia

Frisia is de oudste boksvereniging van Nederland en organiseert het gala. De hoofdpartij is tussen Peter Müllenberg, die in 2016 uit naam van Nederland meedeed aan de Olympische Spelen, en Kilat Hallie.

"Maar er is ook Friese inbreng", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Farshid Bos uit Leeuwarden is een groot talent. Hij bokst bij de nationale selectie en komt zaterdag ook in actie in Leeuwarden."