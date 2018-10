Hoe gaat het nu met ecoparadijs Frijlân?

Frijlân is in april officieel geopend. De bewoners hebben er tenten, zogenaamde yurts, neergezet om in te kunnen wonen. De boerderij en de schuur zijn opgeruimd en verbouwd, zodat de bewoners daar door verschillende activiteiten geld kunnen verdienen.

Van de natuur leven

De boerderij dient ook als kleine broedplaats voor zelfstandige ondernemers en stagiaires helpen mee op het terrein. De bewoners willen uiteindelijk helemaal van de natuur kunnen leven. Daarnaast willen ze de ruimte en vrijheid voelen om creatief te zijn en geen geldzorgen te hebben.

"Als je altijd moet werken voor een ander om geld te verdienen om je hoofd boven water te houden, dan gaat dat ten koste van de zorgen voor elkaar", zegt bewoner Irma Abelskamp. Daarom houden ze in Frijlân de kosten laag door erg goed na te denken over wat voor energie ze nodig hebben.