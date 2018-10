Stichting onderzoekt bejagen van huiskatten

Volgens de stichting worden ook huiskatten slachtoffer van dit beleid. Voor jagers is het volgens de stichting niet zo makkelijk om het verschil tussen een rondlopende huiskat en een verwilderde kat te zien. Dat kan pas als een kat tot rust is gekomen en wordt geobserveerd.

Ze krijgen signalen van burgers dat ze hun kat met een kogel of meerdere kogels hebben teruggevonden.

"Ons bereiken berichten van burgers die hun kat met een kogel of hagelregen hebben teruggevonden. Of mensen zijn hun gechipte en gecastreerde kat opeens kwijt zijn nadat er gejaagd is in het buitengebied achter hun achtertuin. Dat laatste is vreemd, want ook bij een overleden kat zal het dier bij ophalen gecontroleerd worden op chip, waarna contact op wordt genomen met de eigenaar."

De stichting wil inventariseren hoeveel mensen hiermee te maken hebben. Ook dierenartsen en dierenorganisaties worden betrokken bij het onderzoek.