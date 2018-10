Opleidingen en bedrijven krijgen geld om zelfdenkende vakmensen op te leiden

In deze verandering zullen bedrijven een omslag in denken moeten maken zoals ook de mbo-opleidingen dat moeten. De één miljoen euro zal worden gestoken in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van organisaties. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij van groot belang.

In een periode van vier jaar zullen visies worden bedacht en in bedrijven komen er pilots, met de bedoeling nieuwe werkvormen te krijgen in een lerende werkomgeving.