GGD onderzoek: gezondheid van meeste Friese kinderen is goed

Onderzoeker Markwin Jetzes is tevreden over de uitkomsten. "Qua voeding zijn de kinderen goed vooruitgegaan, ze ontbijten meer en eten dus meer fruit en groente en drinken dus meer water."

Een opvallende verandering is dat kinderen minder bewegen. "Dat zit er met name in of ze wel of niet elke dag lopend of fietsend naar school gaan." Het is van 68 procent naar 58 procent gedaald.

Hoe dat komt, is niet onderzocht, maar hij heeft wel een idee. "Het gaat weer beter met de economie, er zijn meer tweeverdieners en die brengen de kinderen snel met de auto naar school en gaan door naar hun werk."

Mogelijk vinden ouders het ook minder veilig geworden omdat er meer auto's bij school staan. "Dat geven ze wel aan, dat ze de route onveilig vinden."

Een andere oorzaak kan ook worden gezocht in het toenemende gebruik van smartphones. "Dat is een inkoppertje. Kinderen zitten nu meer op de iPad en smartphone, dat zal ermee te maken hebben."