Klachten over het bruggetje bij Terherne? Meld het!

Plaatselijk Belang Terherne doet een oproep aan watersporters en bewoners om storingen aan het bruggetje in het schelpenpad langs de Zoutepoel te melden aan de gemeente De Fryske Marren. Watersporters kunnen het houten bruggetje zelf openen door op een knop te drukken. In de praktijk blijkt dat de brug en de bruglichten vaak laat of helemaal niet reageren.