Vrouw raakt sleutel kwijt en trapt eigen voordeur in

Een 25-jarige bewoonster van een huis aan de Curaçaostraat in Leeuwarden is zondagochtend vroeg gewond geraakt, nadat ze de ruit van haar eigen voordeur had ingetrapt. De vrouw was bij het stappen haar sleutels kwijtgeraakt. Om toch in haar huis te komen, schopte ze de ruit in, maar raakte daarbij gewond aan haar voet.