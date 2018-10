Praktijkleerplaats Staatsbosbeheer krijgt 10.000 euro

De Praktijkleerplaats van Staatsbosbeheer in Jubbega krijgt 10.000 euro van het Vermilion Energy Omgevingsfonds. De Praktijkleerplaats heeft als doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding te geven in de groensector. De praktijkschool is sinds 2017 officieel erkend als praktijkopleider.