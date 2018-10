Epke in Doha: "Ik kijk uit naar het WK, maar ook naar het moment dat ik weer naar huis kan"

Zonderland is vrijdag afgereisd naar Qatar. Dat is een dag later dan de andere Nederlandse turners. Daar had de Fries toestemming voor, zodat hij nog een dag langer bij zijn vrouw Linda en hun zoon kon zijn. "Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik ben er vol van. Natuurlijk kijk ik uit naar het WK, maar ook naar het moment dat ik terug naar huis kan."

Rare fout, maar ook cool

Afgelopen jaar had Zonderland in zijn rekoefening een opmerkelijke misser en zwaaide hij een rondje aan één arm. Dat kostte hem het goud, maar met zilver kon de olympisch kampioen van 2012 leven. "We zullen het zien, ik hoop natuurlijk op een oefening zonder fouten. Vorig jaar was het toch een goed WK voor me omdat ik voor het eerst in twee jaar weer topfit was. Het was een rare fout, maar ook wel 'cool'. Maar dit jaar wil ik een normale oefening laten zien."

De Nederlandse turnploeg komt donderdag op de openingsdag direct in actie in de kwalificatie.