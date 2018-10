Flyers verliezen topper in de beker

Na zes minuten kwam Geleen op voorsprong. Lars van Sloun profiteerde van de powerplay en maakte de 1-0. Nick Verschuren maakte er in de eerste periode 2-0 van.

In de tweede periode vergrootte Lukasz de voorsprong voor Geleen. Halverwege de tweede periode deden de Flyers iets terug: in powerplay schoot Adam Bezak raak.

Spektakel

Het spektakel moest toen nog beginnen. De derde periode was nog maar net begonnen of Tony Demelinne maakte de aansluitingstreffer: 3-2. De gelijkmaker zat er niet in, want via Verschuren en Vadim Gyesbreghs werd het 5-2. Wel werd het weer spannend na de 5-3 van Demelinne en de 5-4 van Bezak.

Toen de Flyers alles op alles zette voor de gelijkmaker, profiteerde Geleen van de ruimte. Gyesbreghs maakte de 6-4 en dat was ook de eindstand.