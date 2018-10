Strontweek nu ook op de UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

De Strontweek is zondagmiddag bij de sluis in Workum bijgeschreven op de UNESCO-lijst immaterieel erfgoed. Leo Adriaanse, hoofd van het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, was daarvoor na het IJsselmeerstadje gereisd. Daar was ook Reid de Jong, de bedenker van de Strontrace waar alles mee begon.