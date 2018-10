Vijf keer rood voor VV Bergum: "Hij deed er alles aan om ons te frustreren, dat is gelukt"

"De scheidsrechter heeft er alles aan gedaan om ons te frustreren. Dat is hem gelukt." Toen Burgum met 1-0 voor stond, kreeg Heerenveen een strafschop. "Het was onopzettelijk hands. Dat gebeurde ook drie keer bij Heerenveen in hun strafschopgebied, maar wij kregen geen penalty. Zij wel."

Het regende rode kaarten

En nadat Heerenveen met die strafschop op 1-1 was gekomen, regende het dus rode kaarten. "In de eerste helft werd onze sterspeler Huy Tran - hij is op dreef de laatste tijd - verschillende keren onderuit geschopt. Maar toen het andersom een keer gebeurde, kreeg Imran Zibari direct rood. Toen zei ik tegen de scheids: volgens mij kun je beter met Sibon (trainer Heerenveen, red.) opschieten dan met mij. Toen moest ik ook achter de boarding gaan staan."

Met tien tegen elf was het nog niet verloren voor Burgum, maar er kwamen nog een paar rode kaarten: "De jongens gingen gewoon goed door, totdat Steffen Kemp z'n tweede gele kaart kreeg. Op het laatst van de wedstrijd kreeg ook Huy Tran z'n tweede gele kaart." Ook de reservedoelman kreeg rood na commentaar op de leiding. "En toen iemand van ons op het veld lag met een hoofdveld, ging onze verzorger het veld in nadat de bal eruit was. Maar dat mocht alleen op het teken van de scheidsrechter. Dus uiteindelijk drie man van de bank weggestuurd plus drie rode kaarten", aldus Bruin.

"Helemaal van het padje"

Lag het dan niet aan Burgum zelf, dat ze zo vaak rood kregen? "De mensen die bij de wedstrijd waren, ook van Heerenveen-kant, vonden dat de scheidsrechter helemaal van het padje was. Misschien moet ik me dan stil houden, maar ik kon het niet laten. Ik dacht: dit kunnen mijn jongens nooit winnen, want we spelen op deze manier tegen twaalf man."

Burgum staat nog op de derde plaats, maar het puntverlies tegen Heerenveen en de kaarten doe wel zeer, zei Bruin. "We zijn nu drie goede basisspelers kwijt. En we hadden al een smalle selectie, dus we worden flink benadeeld. Ik vind het knap dat de jongens er vandaag alsnog een gelijkspel uit hebben gesleept. Alle lof voor ze."