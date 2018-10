VC Sneek thuis probleemloos langs debutant Apollo

Sneek begon het seizoen met twee nederlagen, maar pakte woensdag in Zwolle de eerste overwinning (2-3). Apollo is nieuw in de eredivisie, maar had na drie wedstrijden een punt meer dan Sneek.

Zondag was Sneek echter duidelijk te sterk voor de ploeg uit Borne. De 17-jarige Hester Jasper was opnieuw topscorer. Ze sloeg zeventien punten binnen voor Sneek. Roos van Wijnen was goed voor tien punten.