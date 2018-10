Nederland pakt Europese korfbaltitel in Heerenveen

Erwin Zwart begon dus op de bank en daar was hij absoluut niet blij mee. "Ik zat vol frustratie", zei hij, "want ik ging ervan uit dat ik in de basis zou staan. Dat was ook meer dan terecht geweest, want ik was het hele toernooi een van de beteren. Op het moment dat het moest, stond ik er."

Het is voor Erwin Zwart de derde Europese titel. "Ja, het is mooi dat je deze hebt. Het blijft een beetje steken dat ik niet in de basis stond, maar ik steun mijn team."

Nederland heeft zich ook geplaatst voor het wereldkampioenschap, dat in Zuid-Afrika wordt gehouden. Zwart wil daar graag bij zijn. "Dat is een mooi toernooi. Daar doen ook landen als Taiwan en China mee, dus daar wil ik me voor opladen."