Replica van Willem Barentsz' schip kan eindelijk bijna het water in

Nova Zembla

Het expeditieschip is het schip waar de Terschellinger zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem Barentsz (1550-1597) in 1596 de noordelijke scheepvaartroute naar Indië voer. Zijn schip liep vast bij Nova Zembla, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, waarna de bemanning daar moest overwinteren. Uiteindelijk lukte het in de lente om met twee kleine bootjes terug te varen naar de noordkust van Siberië.

Bouwen op het oog

Op Nova Zembla is een deel van de boeg van het schip van van Willem Barentsz gevonden. Van het schip zijn geen bouwtekeningen. In die tijd werden schepen op het oog gebouwd en dat doen de bouwers nu dus ook, om het 16e-eeuwse schip zo authentiek mogelijk na te bouwen. Bij de reconstructie is ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele materialen en werkwijzes.