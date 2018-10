Hayo Apotheker: "Wim Kok was altijd met de publieke zaak bezig"

Apotheker begon in augustus 1998 als minister fan Landbouw in het kabinet-Kok II. Na tien maanden vertrok hij alweer uit Den Haag. "Ik maakte zelf de balans op: mijn plan voor de sanering van de varkenshouderij werd niet genoeg gesteund in de ministerraad." Daar speelde Kok geen rol in. "Dat ligt vooral bij een minister zelf: als je zo'n conclusie trekt, dan moet je gaan. Zo gaan dingen, dat neem ik ook niemand kwalijk."

Haak om Leeuwarden

In dat tweede kabinet van Kok zaten een poos drie 'Friese' ministers. Naast Apotheker waren dat Loek Hermans en Annemarie Jorritsma. "We hadden toen een belangrijk punt met de Haak om Leeuwarden. In het structuurschema Verkeer & Vervoer stond de Haak om Leeuwarden, waar toen al vier jaar voor gelobbyd was, te onduidelijk op. Als noordelijke ministers zeiden we toen: 'Dat moet toch anders, want er is een noordelijk akkoord om die Haak om Leeuwarden aan te leggen.' Toen zag je ook Koks gevoel voor achterstandsregio's: als dat een belofte is, dan doen we dat. Daar moeten we 100% consequent in zijn."