Nederland speelde zondag om 16.00 uur de finale van het EK korfbal tegen Duitsland. Die wedstrijd was in Heerenveen. Het was de zevende keer dat het EK korfbal werd gehouden en Nederland won alle edities. Duitsland won in de poulefase verrassend van België en staat voor het eerst in de finale.

De internationale korfbalfederatie (IKF) zond de wedstrijd uit op YouTube. Dat is hieronder terug te kijken: