Jonge baby raakt te water bij Hempens

Twee ambulances, een traumahelikopter, brandweer en politie waren opgeroepen. Het kindje was vrij gauw uit het water en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De inzet van de brandweer en de traumahelikopter was niet nodig.

Volgens de politie ging het om een jonge baby en was het bij bewustzijn. Het is niet bekend hoe de kinderwagen te water kon raken.