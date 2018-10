Muzikaal eerbetoon aan Doede Bleeker is gezellige reünie

Met de haven vol vissersbootjes en het publiek daaromheen kon iedereen nog eens genieten van het werk van de Staverse 'misthoorn'. Bleeker was elk jaar in Workum bij de Visserijdagen waarbij hij uit het IJsselmeer gevangen vis in het openbaar verkocht.

Het concert met zo'n 50 muzikanten was een initiatief van neef Bruno Rummler, die zelf ook volop meedeed op het podium.

Op dat podium stonden ook muzikanten die bijvoorbeeld op de eerste LP's van Doede meespeelden, maar ook broer Sjoerd Bleeker was erbij en had de tranen in zijn ogen. "Ik had niet zo veel met Doede toen hij nog leefde, maar het is natuurlijk je broer en je praat wel, maar we zagen elkaar niet zo vaak. Maar het initiatief van Bruno is prachtig. Dus heb ik maar een mooi nummer uitgezocht om te zingen."

Er was niet alleen muziek, er werd ook een brief en een gedicht voorgelezen. Het hele gebeuren is met donaties betaald.